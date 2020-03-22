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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد رجائي: تعقيم حديقة الحيوان بأسس سليمة لمكافحة «كورونا» (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 02:03 م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "dmc"، مقطع فيديو يظهر عملية التطهير وتعقيم حديقة الحيوان بالجيزة حيث يتم التطهير كل 3 أيام.

وقال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كان هناك قرار من وزير الزراعة السيد القصير، بإغلاق حديقة الحيوان لمدة أسبوعَين، مشيرًا إلى أن التوجيهات كانت باستغلال هذه الفترة في تطهير الحديقة وتعقيمها وتهذيب الأشجار والصيانة.

وأضاف رجائي، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن هناك جهدًا كبيرًا يبذل من العمال داخل حديقة الحيوان، حيث يتم تطهير كل الأسطح والمشايات والطرقات في الحديقة بواسطة المطهرات والمياه، موضحًا أن التعقيم يتم بأسس سليمة بحيث ألا تؤثر على الحيوانات أو الجمهور.

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