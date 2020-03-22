الاحتلال الإسرائيلي يعزل 8 آلاف مواطن ببلدة برطعة

عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نحو 8 آلاف مواطن في بلدة برطعة الشرقية، خلف جدار الفصل العنصري، بادعاء أن ذلك يأتي في إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا".وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها- حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إن قوات الاحتلال أغلقت اليوم حاجز برطعة العسكري في كلا الاتجاهين، وهو يعتبر المنفذ الوحيد لأهالي القرية والمناطق المجاورة لها، للتواصل مع محافظة جنين وبلداتها".وأعرب عن تخوفه من أن يشكل إغلاق البلدة، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها، خطرًا على وضع الحالات الإنسانية، خاصة أن الحاجز هو المدخل الوحيد للبلدة.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الليلة الماضية، عن إغلاق كل الحواجز العسكرية مع الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.