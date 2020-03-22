«الأسقفية» تغلق جميع كنائسها وتعلق الخدمات

أعلن المطران منير حنا، مطران الطائفة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، عن غلق جميع الكنائس وإيقاف كافة الخدمات الكنسية، وتشمل كافة الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات الكنسية.وأشار المطران منير حنا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم دور العبادة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة.ودعا المطران إلى رفع الصلوات لكى يتدخل الله القدير ويوقف هذا الوباء، وأيضا الصلاة من أجل الأطباء والممرضات وجميع العاملين بكل المستشفيات.كما أهابت الكنيسة بأبنائها البقاء بالمنزل والالتزام بما اتخذته الدولة من إجراءات.