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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صفحات وهمية تبتز أولياء الأمور مقابل «البحث».. والتعليم تحذر

الأحد 22/مارس/2020 - 02:01 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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ظهرت بعض الصفحات على السوشيال ميديا "مزورة" تحت اسم التربية والتعليم لاستغلال أولياء الأمور، فيما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بعمل بحث أو مشروع بدلًا من امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بعد قرار إلغاء امتحانات النقل، في ظل تعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا.

ونشرت بعض الصفحات روابط تريد من خلالها استغلال أولياء الأمور، وبناء عليه حذرت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم استخدام هذه الروابط أو الانسياق ورائها.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقي، أولياء الأمور بالالتزام فقط بما يصدر من الوزارة بالبيانات الصحفية الرسمية أو ما تعلنه الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك".

وأشارت مصادر بالوزارة إلى أن الوزارة سوف تقوم بالإبلاغ عن الصفحات التى تزور وتخدع أولياء الأمور وتقوم بابتزازهم.

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