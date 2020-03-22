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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آراب ويكلي: كورونا يعلق أنشطة «رمز الثقافة» العربية

الأحد 22/مارس/2020 - 02:01 م
كورونا
كورونا
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، أن فيروس كورونا المستجد علق الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر، بعد أن أغلقت دار الأوبرا أضوائها، والتي تعد رمز الحياة الثقافية النابضة في مصر، وأصبحت مهجورة.

وتابعت أن دار الأوبرا مطلة على مساحة عملاقة، وهي تعبر عن المجمتع الثقافي العملاق في مصر، ولكن مخاوف انتشار فيروس كورونا أوقفت كافة الأنشطة الثقافية في مصر التي تعد الأقوى في المنطقة العربية.

وأضافت أن وزارة الثقافة المصرية أوقفت كافة أنشطتها في إطار الخطط الحكومية للسيطرة على الفيروس التاجي المستجد.

كما تم إغلاق دور السينما والمسارح، وتم حظر مراسم توقيع الكتب، وتم إلغاء المهرجانات الثقافية في جميع أنحاء البلاد، وتم إلغاء المعارض الفنية وأحداث الرقص والموسيقى، وطُلب من الفنانين الأجانب والوفود عدم السفر إلى مصر.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من الإغلاق تقوم سلطات الصحة العامة بتطهير المراكز الثقافية وتعقيم دور السينما والمسارح، بما في ذلك دار الأوبرا والعديد من المناطق الأخرى بشكل دوري.

كما بدأت وزارة الثقافة تدريب العاملين على أدوات الإدارة الرقمية لتسهيل التشغيل عبر الإنترنت للمؤسسات الثقافية.

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