إلهام شاهين تطالب بضرورة الاتحاد لمواجهة «كورونا»

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة توعوية عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشدت إلهام شاهين متابعيها ضرورة الاتحاد والترابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال ما تضمه الصورة من بعض الكلمات التحفيزية للالتزام بتعليمات الدولة من أجل الوقاية من الفيروس.وجاءت الكلمات بالصورة كالتالي: "إيد واحدة في حب مصر، تعاني مصر مثل معظم دول العالم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وبفضل الله تعالى وحسن إدارة الحكومة المصرية للأزمة حتى الآن مصر لا تزال آمنة.. بتعليمات الوقاية البسيطة حفظ الله مصر شعبا وحكومة وقيادة.. بنحبك يا مصر".وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظات، ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهته.