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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم إجباري لكل السيارات القادمة للوادي الجديد

الأحد 22/مارس/2020 - 01:58 م
تعقيم
تعقيم
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فرضت محافظة الوادي الجديد تعقيم وتطهير إجباري على كل السيارات القادمة للمحافظة، وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

وأكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، في بيان، اليوم الأحد، أن فرق التعقيم التابعة لوزارة الصحة والبيطري تواصل أعمال تعقيم المنشآت الحكومية والمدارس والمساجد ودور العبادة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة للوقاية من فيروس (كورونا).

وشدد على تشكيل لجان للمرور على الفنادق والشركات والمطارات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات التعقيم والفحص، كما وجه بعرض الموقف وآخر المستجدات، أسبوعيًا، للتقييم وفقًا للخطة الموضوعة.

من جانبه، قال مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي محمد عوض، إنه تم الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس؛ للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة، والتي تربطها بالمحافظات الأخرى؛ لإجراء الرش والتعقيم، ضمن توجيهات المحافظ محمد الزملوط للوقاية من فيروس (كورونا).

وأضاف عوض أنه يتم تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة، كما يتم أيضًا تعقيم كل الحمولات التى تحملها هذه السيارات، مشيرًا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعة بجميع المنافذ.

وأكد أن الفرق البيطرية تم الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة؛ لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس (كورونا)، مضيفًا أن أعمال التعقيم مستمرة.

وفي سياق متصل، قرر المحافظ محمد الزملوط، اليوم، الدفع بفرق الرش والتعقيم لمطار الخارجة؛ للقيام بأعمال التطهير لمباني المطار والطائرات، ضمن الإجراءات التي تقوم بها المحافظة للوقاية من الفيروس.

كما أكد تكثيف حملات التفتيش الصيدلي، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، ومحاربة محاولات رفع الأسعار، موجهًا بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بكل فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التي تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على أسطوانات لتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وكذلك تنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبي على كيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد على الشائعات.

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