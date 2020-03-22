أنطوان شاربنتييه: فرنسا لن تبتكر لقاحًا ضد كورونا قبل أكتوبر.. وباريس قد تلجأ لـ «طب الحروب»

◄أنطوان شاربنتييه: الصين باتت قوة عظمى وواشنطن تحاول شيطنتها

◄كورونا سيؤدي إلى ركود اقتصادي خطير.. ومنظومة فرنسا الطبية لا تستطيع إنقاذ كل المصابين

◄مختبر "باستور" في فرنسا يعمل على إيجاد علاج.. ولا نتائج إلى الآن

◄هل فيروس كورونا مؤامرة أمريكية على الصين؟

◄وما هي الخسائر المقدرة للاقتصاد الفرنسي ؟

◄هل المنظومة الطبية الفرنسية قادرة على استيعاب عدد المصابين المنتظرين ؟

◄على أي أساس تقرر المنظومة الطبية إنقاذ أو ترك الآخرين؟

◄إلى أي مدى وصلت فرنسا في تجربة العلاج المقرر لمحاربة فيروس كورونا ؟

◄لماذا تخلت الدول الأوروبية عن إيطاليا وتركتها تواجه وحدها فيروس كورونا ؟

أكد الدكتور والباحث الفرنسي أنطوان شاربنتييه، الباحث في الشؤون الأوروبية، أن الصين استطاعت مواجهة فيروس كورنا المستجد، بل وقدمت الدعم للدول الأخرى التي وصل إليها المرض خلافا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي لم يدعم أحد.وكشف شاربنتييه في حوار خاص لـ"الدستور" عن أن الاقتصاد الفرنسي والأوروبي سيتضرر بشكل كبير من كورونا، مؤكدًا أن قدرات أوروبا ضعيفة على مواجهة هذا الفيروس وإلى نص الحوار:عودتنا التجربة مع أمريكا أن معها كل شئ ممكن، ومن المحتمل أن يكون الفيروس خطأ حصل في أحد المختبرات العسكرية كما تقول بعض المعلومات الاستخباراتية أو هى مؤامرة حيث تستغل أمريكا الأزمة لمحاربة الصين وشيطنتها ومحاصرتها ومحاصرة عدة دول تدخل أمريكا في خصومة معهم وهى تتعامل بشكل غير إنساني.وما زالت أمريكا تفرض العقوبات وتستغل أزمة فيروس كورونا لمحاولة تركيع بعض الشعوب والدول التي لا تنصاع لها مثل الصين وغيرها، واليوم باتت الصين هي القوة العظمى التي تدير العالم خلال هذه الأزمة وتخرج الصين اقوي وهي حاليًا تدير الأزمة على الصعيد الدولي ما سيكون له نتائج على تقدم الصين في المستقبل بتقدم الصين وتراجع امريكا التي لم تقدم شيئًا إلى العالم كقوة عظمى بل الصين ساعدت دول الشرق الأوسط وأوروبا وهي اليوم حاضرة فى إيطاليا وفى صربيا وإسبانيا لمساعدة هؤلاء الدول واعطائهم خبراتها لتفادي انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره اليوم سمعنا الخطاب الأخير للرئيس الصربي ورأينا فى أوروبا والحلم الأوروبى تبخر واليوم الصينيون يرسلون المساعدات لعدة دول في العالم وهم أرسلوا إلى فرنسا مليون كمامة وأجهزة الإنعاش.سيتضرر الاقتصاد الفرنسي والأوروبي بشكل جدي وهذا قد يزيد من أزمته التى كان يعيشها قبل فيروس كورونا وسيكون هناك ركود اقتصادي خطير سيؤدي إلى تقشف كبير وهذا التقشف سيؤدي إلى أزمات اجتماعية لأنه سيقلص أكثر وأكثر ويقلل من الحياة والرفاهية التي تعود عليها المواطنون الغربيون والأوروبيون من هذا المنطلق نرى أن الدولة الفرنسية أعادت النظر في ميزانيتها وهذا الأمر سيؤثر على فرنسا وعلى أوروبا لأن الدول الأوروبية كألمانيا وإسبانيا وإيطاليا المتضررين أيضًا من فيروس كورونا الذي سيكون عندهم عجز كبير في الاقتصاد وسيضع القارة العجوز فى موقف حرج جدًا لأن الأزمات الاقتصادية كانت من قبل فيروس كورونا والأزمات الاجتماعية وسياسات التقشف تتعمق أكثر مع فيروس كورونا ما سيؤدي فعلًا إلى حالة جديدة من التقشف والركود الاقتصادي ومن العجز وهذا قد يكون له نتائج سلبية جدا على الدول الأوروبية ومن هذا المنطلق هم مشغولين أن ينفتحوا على بلدان كبيرة كالصين وروسيا لأن اليوم أمريكا كدولة كبيرة أغلقت حدودها مع أوروبا وهي من قبل كورونا وعانت من حرب اقتصادية عليها واليوم هى تشدد هذا الحرب وتعلق الحدود اليوم الدول الأوروبية ما بين بعضها البعض لا تستطيع إسناد بعضها البعض اقتصاديًا لان كلهم فى حالة عجز اليوم، من هذا المنطلق أعتقد أن أوروبا ستبدأ التفكير ماليًا بمبادئ الليبرالية والعولمة والاقتصاد الحر وسيكون هناك سياسية واحده للاتحاد الأوروبي باتجاه نحو الشرق وكدول كبري تساعده على تنمية اقتصادة سيكون هناك مبادرات فردية كما رأينا بحال الكورونا كما دعم الصينيين لايطاليا وصربيا وفرنسا تعمل من ناحيتها وألمانيا تعمل من ناحيتها وكل دولة تعمل على صعيد معين ومبادرة فردية وهذا سيكون حالة الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الفرنسي في المستقبل.فى الوقت الحالى تستطيع، ولكن إذا استمر الوضع في التفاقم سيكون هناك صعوبة لاستيعاب الجميع واليوم هناك كلام جديد في فرنسا، وهو أن المنظومة الطبية لا تستطيع إنقاذ كل المصابين الذين يأتون إلى المستشفيات ومن هنا سيكون هناك اختيار من ينفذون ومن يتركون من لا يستطيعون إنقاذه.التقرير يأتي بالنسبة إلى العمر وحالة الشخص والحالة الاجتماعية هذا الأساس ستقرر إذا كان الأطباء ينقذونه أما لا وخصوصا أن هناك نقص في غرف الإنعاش في المستشفيات، وهم يعالجون الآن الحالات الطارئة.هناك تجارب عدة، اكبر مختبر "باستور" في فرنسا يعمل على إيجاد علاج ولكن ليس هناك نتائج، ولن يكون هناك لقاح لفيروس كورونا قبل شهر أكتوبر، وتأخذ السلطات الفرنسية إجراءات صارمة وجدية ولا يوجد تقاعس من الحكومة الفرنسية لفرض الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا والدولة الفرنسية تسعى بكل الإمكانيات للحد من هذا الفيروس.أظهرت أزمة فيروس كورونا أن مبدأ التضامن الذي أسس له الاتحاد الأوروبي ليس له أي نفع، وسيؤثر في المستقبل على الاتحاد ويضعه في طريق التفكيك إلى جانب أزمة فيروس كورونا الأزمات الأخري ومنها صعود اليمين المتطرف أزمة اللاجئين، انحدار المحور الغربى التى ينتمى إليه الأوروبيون بسبب سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.