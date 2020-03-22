غلفت صورة ثورتى

خبأت رأسى كى أنام فى

زوايا وسادتى...

حدثت نفسى أنه،،

لن يأتى فى هذا المساء!!

فلربما نضبت عطوره

أو أن أشباح الطريق تجمعوا

حول مراياه القديمة..

قلبت رأسى فى زوايا وسادتى

ظل أضاء جوانب الغرفة أمامى

نفضت عنى غطائى..

وأعدت ترتيب الأساور فى يدى..

وأنا أصارع صوتى المبحوح

رددت:

ها قد أتى، ها قد أتى..

عيناى لا تخطئ ظلاله،،

ماكانت الخيبات يومًا

وجه حدسى عندما يأت خياله،،

واحدودب الظل المبعثر..!!

فوق جدران الزمان،،

كليوباترا حلم تبدد فى انتظار

الوهم غطاه الهوان

وتبدل وجه البنفسج،،

والشموع صارعت ذوبانها

هذا الخيال على الجدار..

وجوهنا...

فلتنفضى عنك خيالك

ولتكسرى كاسات البرتقال

وأعيدى ترتيب الكراسى

حول منضدة الطعام،،

سقط القناع عن وجه فارسك

القديم ألقى دروعه وأرتدى

عبثًا قناع البهلوان...

وجلست كى أنسى حماقته، أكتب قصيدة

هذى القصيدة، وجعلت محورها

لم يأت فى هذا المساء!!!

