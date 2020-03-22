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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تشدد إجراءاتها لحماية العاملين والمترددين عليها

الأحد 22/مارس/2020 - 01:10 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
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شددت محافظة القاهرة من إجراءاتها الوقائية والاحترازية؛ لحماية العاملين بها والمترددين عليها من فيروس (كورونا) المستجد، حيث يخضع الجميع للكشف الحراري عند الدخول، كما تم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على جميع العاملين ويقوم فريق متخصص تحت إشراف مديرية الصحة بتطهير المكان بصورة دورية يوميًا.

وكان محافظ القاهرة خالد عبد العال، قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكتروني في تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكتروني للجهة، ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

كما تم تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، ويصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل.

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