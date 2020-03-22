ما يختلفوش ف لهْجه إلى أمّى وإليها فقط

أمّـــــــى

كل الناس ليها قلب

بس مش كل الناس..

زيّك تحب.. أبدًا

ياحبيبتى لمّا عنيك تحضن

ع الكون..

بتشرق شمس غاربه

وديك الفرح يدّن

(٢)

أنا بس اللى مقضّيها

يوماتى..

من باب القصيدة..

لحد بابك جرى

انا اللى كل ما أقول بحبّك

بفتكر أنّى لسّه حى

(٣)

أول كلامى قلت أمّى

أول غرامى كان ليها أمّى

أول ماخطّيت خطوة كانت..

خطوتى حواليها تجرى

إيد بتسند وعين تسمّى

(٤)

الميّه تجرى والشط ثابت

وأنا كل ما أكبر.. تقوللى عيّل

ف عنيّا ثابت

- تعرفش إمتى الروح تعجّز؟

أنا قلت..

لمّا تلقى عنيها غابت

(٥)

كل المعانى الحلوة لونها

كل القصايد واخدة منها..

الشهد والسكر..

حروف

حرفين بيملوا الدنيا بهجة

حرفين ما يختلفوش ف لهجة

وصفهم لو كان جميل

يبقى أجمل..

الموصوف

(٦)

تلميذة ف الدنيا روحى

أستاذة أمّى ف الحواديت

تعوّدك ع الصبر تصبر

لو كنت واد عفريت

واتعلّم القسوة

أستاذة أمّــــــــى..

تعرف تهش الحزن بالغنوة

وتلم شمل البيت

(٧)

بينا إيه؟!

إحنا اللى بينا حياة كاملة

أجمل مافيها طلتك ع الريق

والقمر يبقى صديق

وبيستسمحنى يقول جُملة..

بحبك بالسمع وأحبك بالشوف

وأتمنى لو يوم أحضنك بقوة

ويقوللى الزمان مش كده

أضحك

وأعيد المحاولة

(٨)

علشان أنت أمّى

مفيش غيرك يشيل همّى

ويونّس الوحدة

يكفينى من كل البشر واحدة

يكفينى من كل البشر إنت..

أغنّيلك بكل شكل وطريقة

ولو ألف ضى ف عينى..

يلمع، كدّاب

وعنيك شمس الحقيقة

