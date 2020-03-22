ارتفاع الإصابات بكورونا في إسبانيا إلى 28572

سجلت السلطات الأسبانية، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرًا في إعداد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ليصل إلى 28572 ألفًا.وحذر رئيس مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا، فرناندو سيمون، من أنه من المرجح أن تكون تلك الإحصائيات تقلل من تقدير الوضع في الواقع، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم لأن الأيام الصعبة قادمة.كان محافظ بنك إسبانيا، بابلو هيرنانديز دي كوس، قد حذر، في وقت سابق اليوم، من أن اقتصاد البلاد سيعاني صدمة غير مسبوقة جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا".وتعد إسبانيا ثانى أكثر دول أوروبا تضررا جراء فيروس "كورونا" بعد إيطاليا، والرابعة على مستوى العالم.