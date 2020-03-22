رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بكورونا في إسبانيا إلى 28572

الأحد 22/مارس/2020 - 01:04 م
كورونا
كورونا
طباعة
سجلت السلطات الأسبانية، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرًا في إعداد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ليصل إلى 28572 ألفًا.

وحذر رئيس مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا، فرناندو سيمون، من أنه من المرجح أن تكون تلك الإحصائيات تقلل من تقدير الوضع في الواقع، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم لأن الأيام الصعبة قادمة.

كان محافظ بنك إسبانيا، بابلو هيرنانديز دي كوس، قد حذر، في وقت سابق اليوم، من أن اقتصاد البلاد سيعاني صدمة غير مسبوقة جراء أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وتعد إسبانيا ثانى أكثر دول أوروبا تضررا جراء فيروس "كورونا" بعد إيطاليا، والرابعة على مستوى العالم.

موضوعات متعلقة

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

تقنية جديدة لاكتشاف الأغذية الفاسدة

زلزال قوته 5.3 درجة يضرب كرواتيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

لم يأت

أنشودة العام الجديد

ما يختلفوش ف لهْجه إلى أمّى وإليها فقط

امرأة اللؤلؤ