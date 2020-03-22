6 إصابات برش خرطوش بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص برش خرطوش، اليوم الأحد، جراء وقوع مشاجرة بقرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات الجيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار، وبالانتقال والفحص تبين، وقوع مشاجرة بقرية الحاجر التابعة لمجلس قرية سيدي غازي التابعة لدائرة المركز.وأسفرت عن 6 أشخاص وهم كل من:" على.ع.ي" 43 سنة، "أمين.م.أ" 33 سنة، " شحاته.ع.ي" 31 سنة، " محمد.س.ع" 30 سنة، " محمد.إ.س" 30 سنة، " سعد.ش.س" 43 سنة، مصابين برش خرطوش، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.