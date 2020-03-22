ماجد المصري يناشد جمهوره بعدم الخروج لمواجهة كورونا (فيديو)

شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد له.وناشد ماجد المصري، جمهوره بعدم الخروج إلى الشارع لعدم انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "خليك قد المسؤليه عشان نحافظ على ولادنا ونحافظ على مصر خليك في البيت، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".ويعكف ماجد المصري على وضع اللمسات النهائية والتجهيزات الأخيرة لبدء تصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير خلال مطلع شهر أبريل المقبل، استعدادًا لعرضه بعد شهر رمضان الكريم.المسلسل بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغني، هبة الأباصيري، مادلين طبر، مهند حسني، كارولين عزمي، وتجري الشركة المنتجة إبرام بعض التعاقدات مع بعض الفنانين الشباب.