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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ماجد المصري يناشد جمهوره بعدم الخروج لمواجهة كورونا (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 01:01 م
ماجد المصري
ماجد المصري
ياسمين عباس
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شارك الفنان ماجد المصري، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد له.

وناشد ماجد المصري، جمهوره بعدم الخروج إلى الشارع لعدم انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "خليك قد المسؤليه عشان نحافظ على ولادنا ونحافظ على مصر خليك في البيت، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

ويعكف ماجد المصري على وضع اللمسات النهائية والتجهيزات الأخيرة لبدء تصوير مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير خلال مطلع شهر أبريل المقبل، استعدادًا لعرضه بعد شهر رمضان الكريم.

المسلسل بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغني، هبة الأباصيري، مادلين طبر، مهند حسني، كارولين عزمي، وتجري الشركة المنتجة إبرام بعض التعاقدات مع بعض الفنانين الشباب.

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