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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

علي أزحاف: كسر الحجر الصحي بالمغرب لم يكن وليد الصدفة (فيديو)

الأحد 22/مارس/2020 - 01:00 م
الشاعر علي أزحاف
الشاعر علي أزحاف
نضال ممدوح
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تعقيبا على المسيرات التي خرجت في بعض المدن المغربية٬ مساء أمس لكسر الحاجز الصحي الذي فرضته السلطات المغربية٬ للحد من إنتشار وباء كورونا المستجد٬ قال الشاعر المغربي علي أزحاف٬ خلال منشور له بحسابه الشخصي علي الفيس بوك: "أعتقد أن ما وقع البارحة في منتصف الليل، من خروج جموع تردد التكبير، في بعض المدن المغربية، لم يكن وليدا للصدفة، خاصة في هذا التوقيت بالضبط، أي بعد إعلان الدولة عن الحجر الصحي العام...وفرض احتياطات عملية، للحد من انتشار فيروس كورونا..

أعتقد انه أمر مدروس، ونية مبيتة، لكسر هذا الحجر وإفشاله، لأن دعات وزعماء خفافيش الظلام، كما شاهدنا ذلك في بعض تصريحاتهم، متيقنون أن هذا الوباء القاتل، هو أمر من عند الله-(جند الله)-، أرسله لتأديب عباده المارقين؛ لذا، في نظرهم، وجب إحباط كل محاولة لمحاصرته، أو الحد من خطورته، أو القضاء عليه؛ لتحقيق حكم الله في عباده الكافرين..أي أنهم بكسر الحجر، ودعوة الناس للخروج، رغم ما في ذلك من خطر مضاعفة تفشي الوباء، سيساعدون الله في تنفيذ عقابه على "الكفار"، الذين خرجوا، على ما ترى فيه الخفافيش، الدين الحقيقي..

تابع "أزحاف": بطبيعة الحال، الخفافيش، لا تخاف من العدوى، لأنها تعتقد انها محمية، باعتبارها المنفذة الرسمية لحكمة الله، وحكمه في العباد...و هم، بطبيعة الحال، يملكون قناعة يقينية، أن الوباء لن يستهدف سوى " الكفار".. ولن يمس شعب الله المختار، ومن اتبع الدعات، الذين يملكون حقيقة الدين، ويتحدثون بإسم الله، وينفذون شرعه على الأرض..

الله موجود في كل مكان، هو الحي القيوم، يلبي دعوة الداعي إذا دعاه، وليس من شرط الدعاء، الخروج إلى الشوارع، وتعريض حياة الناس للخطر والفناء، الله رحيم غفور، ولم يقل لعباده، ألقوا بأنفسكم إلى التهلكة...فادعوا الله من بيوتكم، والتزموا بالحجر الصحي، حفاضا على أرواحكم، وأرواح من يقاسمكم العيش على هذه الأرض...ابقوا في منازلكم رحمكم الله...

وعندما سألناه عن منظمي هذه المسيرات قال بأنهم: "الرقات الشرعيين٬ وهم تجار الدين، الذين يدعون أنهم يملكون الدواء بالرقية الشرعية، لكل الأمراض..
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