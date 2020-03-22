بدء تطبيق «التعلم عن بعد» بالإمارات

بدأت وزارة التربية والتعليم الإماراتي تطبيق منظومة (التعلم عن بعد) مستهدفة جميع طلبة مدارس الإمارات ومؤسسات التعليم العالي ولمدة أسبوعين، وذلك تبعا للقرار السابق الذي أعلنت عنه والمتمثل في تقديم إجازة الربيع وتعطيل الطلبة أربعة أسابيع يخصص فيهما الأسبوعان الأخيران لمواصلة التعليم من خلال منظومة (التعلم عن بعد).وقال وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي- في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد- إن الكوادر التربوية قامت خلال الفترة الماضية بمجهود لتوفير بيئة تعليمية تقنية من أعلى طراز لضمان مواصلة طلبتنا مسيرة التعلم، مشيرا إلى أن مجتمعات التعلم الافتراضية تجربة رائدة تزداد نجاحا بهمة طلبتنا ومعلمينا وأولياء الأمور وبحسهم المسؤول".وحددت منظومة التعلم عن بعد أدوارا لجميع مكونات المجتمع التربوي من القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور تتكامل فيما بينها لإنجاح مشروع الوزارة في مجال التعلم عن بعد.كما حددت الوزارة دور المعلم في منظومة (التعلم عن بعد) في إعداد المحتوى التعليمي الإلكتروني والتجهيز لبثه وتقديمه للطلبة الكترونيا وصولا إلى مرحلة اختتام الدرس والتأكد من وصول مستهدفاته للطلبة، وعلى المعلم أن يقوم قبل بدء الدرس بتهيئة الطلبة ذهنيا ونفسيا كما في الحصة العادية.وحثت الوزارة الطلبة على التواصل التقني الفاعل مع المعلمين بما يحقق أهداف (التعلم عن بعد) وبما يسهم في رفع المستوى التحصيلي، وكذلك الاستخدام الأمثل للأجهزة التقنية بما يحقق أهداف العملية التعليمية، وإبلاغ المعلم عن أي ضرر صحي أو نفسي من استخدام تقنيات (التعلم عن بعد)، إلى جانب إبلاغ المعلم عن أي تأخر دراسي أو صعوبات في فهم الدرس ضمن المنظومة.