أطباء الحجر الصحى: نتصدر خط الدفاع الأول فى مواجهة «كورونا»

أحمد حامد: متزوج منذ 4 أشهر وتركت العروس فى بيت أهلها





سارة العطار: مساعدة الناس وتحقيق أمانهم وسلامتهم «واجب»



محمد أمير: نتبع كل الإجراءات الوقائية المطلوبة



نظير: علاقتى بأسرتى «شبه منقطعة» بسبب عملى



كشف عدد من الأطباء العاملين فى مستشفيات الحجر الصحى عن تفاصيل التحاقهم للعمل بهذه المستشفيات، وكيف تسير الأمور فى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.وتحدث الأطباء، لـ«الدستور»، عن مدى تأثر حياتهم الشخصية والعائلية بمواجهة الخطر من الصفوف الأولى، فضلًا عن الإجراءات الوقائية التى يلتزمون بها لمنع انتشار العدوى إليهم.قال أحمد حامد، طبيب تخدير فى مستشفى العجمى للحجر الصحى بالإسكندرية، إنه تزوج منذ حوالى ٤ أشهر، قضى معظمها بين جدران المستشفيات حتى انتهى به الأمر داخل مستشفى الحجر الصحى.وأشار إلى أن عائلته بأكملها فى الخارج، ولا يوجد فى مصر إلا زوجته، التى تركها منذ أسبوعين بعد تكليفه بالعمل فى مستشفى الحجر الصحى، مضيفًا: «حياتى بقت كلها فى الحجر الصحى، مش بطلع نهائى وبطمن على أهلى بالتليفون لو أمكن». وتابع: «تركت عروسى فى منزل أهلها، لأنه ليس من المتوقع أن يتاح لى الخروج من مستشفى الحجر قبل شهر من الآن»، مشددًا على أنه لا يختلط بأحد بسبب «كورونا». وحول دورة عمله، قال: «أسبوعان شغلًا وأسبوعان عزلًا»، موضحًا أن «الوضع داخل مستشفيات الحجر الصحى يسير على هذا النسق، أسبوعان تكون فيهما طبيبًا، ونفس الفترة تكون فيها مريضًا داخل جدران العزل».ورأى أن الوعى الصحى بدأ يتزايد فى المجتمع بعد الحملات الإعلامية الأخيرة، مستدلًا على ذلك بأن «الناس قللت السلام بالإيد والبوس والأحضان»، مختتمًا بتوجيه نصيحة للمواطنين «بلاش الموضوع يوصل للذعر.. لا داعى للخوف المبالغ فيه، وكل ما عليكم هو الاهتمام بالنظافة الشخصية».لا تخشى سارة يوسف العطار، طبيبة فى مستشفى العجمى للحجر الصحى بالإسكندرية، فيروس «كورونا المستجد» نهائيًا، لأن عملها يفرض عليها أن تكون ضمن خط الدفاع الأول فى مواجهة الوباء القاتل، وهو ما تعبر عنه قائلة: «ده دورى وواجبى إنى أساعد الناس تخف وتفضل آمنة». وكشفت عن أن «الناس بتيجى بأعداد مهولة علشان تتأكد من أنها مصابة بكورونا ولا لأ»، مشيرة إلى أن مهمتها فى المستشفى هى تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين الذين يشكون فى إصابتهم، بتوقيع الكشف عليهم، وانتظار نتيجة التحاليل. وعن حياتها الشخصية، قالت إنها تعيش مع والدتها التى تعمل طبيبة فى أحد المستشفيات الحكومية، لافتة إلى أنها والوالدة تتأكدان قبل الدخول إلى المنزل من خلوهما تمامًا من الجراثيم والفيروسات، معبرة «المعقم على باب البيت».وأشارت إلى أن والدتها صنعت لها «تركيبة خاصة» لوضعها على الأسطح، بهدف قتل الفيروسات الموجودة عليها، تتشكل من الكلور والكحول، ناصحة الجميع بأن «تلك الخلطة لحماية أنفسهم وذويهم من أى فيروس أو ميكروب»، مع ضرورة أن يلزموا منازلهم؛ حتى لا ينتشر المرض بشكل كبير للدرجة التى يصبح فيها خارج السيطرة.أكد محمد أمير، طبيب بشرى فى قسم الجراحة العامة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، المخصص لاستقبال المصابين بـ«كورونا»، حرص الأطباء والممرضين على اتباع كل الإجراءات الوقائية المطلوبة أثناء تعاملهم مع حالات الإصابة، وعلى رأسها ارتداء البدل الوقائية، بجانب الكمامات والقفازات الطبية. وقال «أمير»: «أى دكتور هيبقى خايف يحصله عدوى، سواء بسبب كورونا أو أسباب أخرى، خاصة أن أكثر فئة ممكن يحصلها عدوى مباشرة بنسبة كبيرة هما الدكاترة وأفراد التمريض، بس إحنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، ومفيش دكتور جراح بيخاف، فمهمتنا هى التعامل مع الخطر، وحماية المجتمع من انتشاره». ورفض إعلان عدد الحالات التى تعامل معها، مكتفيًا بالقول: «ثبت وجود حالات إيجابية بعد إجراء التحليل، وتم عزلها فى المستشفى، وتوفير متخصصين من أطباء وتمريض لمتابعتها، فى المستشفى المجهز بأفضل التجهيزات لاستقبال مثل هذه الحالات».كشف محمد محسن نظير، طبيب فى العناية المركزة بمستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية، عن أنه يقيم فى المستشفى خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان يذهب إليه ٥ أيام فقط فى الأسبوع، بسبب تفشى وباء «كورونا» فى العديد من دول العالم، وظهوره فى مصر. وقال «نظير» إن علاقته بأسرته تكاد تكون منقطعة تمامًا، بسبب ضغوط العمل التى تفرضها طبيعة مستشفى الحجر الصحى، كما أن حالة الرعب والهلع التى أصابت المواطنين جعلت الأطباء يقفون عاجزين أمام كل هذا الارتباك. واختتم «يتوجب على المواطنين أن يلتزموا بالتعليمات التى تعلنها وزارة الصحة والسكان.. مجرد تعليمات بسيطة بإمكانها أن تمنع انتشار فيروس كورونا، لكن لا يجب أن تتم وسط الخوف والقلق».