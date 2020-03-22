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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني لتعليق العمل بمكاتب البريد لمواجهة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:59 م
منى الشبراوي
منى الشبراوي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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توجهت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعليق العمل بمكاتب البريد بمختلف محافظات مصر، كإجراء وتدبير إحترازي لحماية المواطنين من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشبراوي، في طلبها اليوم الأحد، إن هناك كارثة لم ينتبه إليها أحد، وسندفع تداعايتها وآثارها، وهي مكاتب البريد المكتظة بمئات العملاء، وسط حالة من التكدس والتخبط واللا مبالاة والجميع في سباق من أجل أن يُنهي مصلحته أولًا وليس هناك أي وجود لتفعيل الإجراءات والتدابير الإحترازية، لافتة إذا كان هناك من بين هؤلاء مصابين بفيروس كورونا، فإن العدوى ستصيب الجميع وأسرهم، الأمر الذي ينذر بكارثة وخطورة شديدة سندفع ثمنها مالم نتحرك قبل فوات الآوان.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لابد من تعليق العمل في مكاتب البريد مؤقتًا وليكن لمدة إسبوعين لحين عبور الأزمة، وإيجاد آلية مؤقتة لصرف المعاشات حتى لا يتأثر من ذالك أصحاب المعاشات، لافتة إلى أن هناك حكومات بعض الدول الأوروبية والعربية عطلت العمل بعدد من المصالح الخدمية والجماهيرية، في سبيل خطتها لمواجهة فيروس كورونا.

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