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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مسام» ينتزع 2.257 لغما في اليمن خلال أسبوع

الأحد 22/مارس/2020 - 12:58 م
لغم
لغم
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020، من انتزاع 2.257 لغم منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغمًا مضادة للدبابات و1.930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، بأن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 154.240 لغم زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في (الأراضي والمدارس والبيوت) في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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