محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات الصحية بمستشفى المبرة

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة مفاجئة على مستشفى المبرة التابعة لهيئة التأمين الصحي، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من أبناء المحافظة.وكان المحافظ استقبل عددا من الشكاوى تفيد بوجود تجمعات للمرضى المترددين على المستشفى، حيث وجه المحافظ، مدير المستشفى بتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمرضي للقضاء على أي تجمعات من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.تفقد المحافظ، عددًا من أقسام المستشفى "الاستقبال، وصيدلية المستشفى، ووحدة الغسيل الكلوي، لمتابعة الحالة العامة داخل المستشفى، وللتأكد من انضباط سير العمل وتواجد طاقم الأطباء والممرضين، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية.تابع المحافظ، أعمال صرف الأدوية لإحدى الحالات المرضية من صيدلية المستشفى، مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنهوض بمستشفى وعيادات بالمحافظة، وان جميع الأجهزة التنفيذية مسخرة لتذليل كافة المعوقات التي تعوق سير العمل.والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على سرعة حلها، كما تحدث مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الأدوية.