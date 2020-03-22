«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وسائل الدفع الرقمية أكثر أمنا وفاعلية، ويجب الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.وأضاف وزير الاتصالات، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى إفريقيا في سرعة الإنترنت، مناشدا المواطنين بسرعة تغيير أجهزة الراوتر لكي يستطيعوا الاستفادة من السرعات العالية.وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنهم يعملون على نشر شبكات الألياف الضوئية في أحياء ومدن جديدة لكي يمدوا عددا أكبر من المواطنين بخدمة الإنترنت.