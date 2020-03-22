التأمين الصحي بالغربية: مد مواعيد عمل العيادات لمنع التكدس

أكد الدكتور رائف يوسف، مدير عام التأمين الصحي بالغربية، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس مرض كورونا ببعض الخطوات تمثلت في تعقيم وتطهير كافة العيادات والمستشفيات يوميًا عدة مرات، ومنع البصمة الخاصة بالحضور والإنصراف، وإلغاء كافة الندوات والاجتماعات الموسعة داخل المديرية أو المستشفيات أو العيادات.وأشار إلى أنه تم مد العمل بالعيادات المختلفة داخل محافظة الغربية من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، مع تحديد العمل من الثامنة حتى الثانية عشر للمعاشات والمسنين، ومن الساعة الواحدة وحتى السادسة للموظفين مع توفير مخزون استراتيجي كمية للأدوية يكفي لست شهور على الأقل، توفير غرفتين عزل في كل مستشفى تحسبًا لأي ظروف طارئة.كما أكد يوسف، لـ"الدستور"على أنه تم عزل مرضى ذوي المناعات الضعيفة والمنخفضة بتخصيص أماكن خاصة بهم ومواعيد خاصة بهم للدخول والخروج وتقسيمهم لمجموعات بسيطة على مدار الأيام، وكذلك تم زيادة صرف كمية العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لـ 3 شهور بدلًا شهرين لتقليل التردد على العيادات، مع توفير عيادات زيادة لتخصصي الباطنة والصدر والتعاقد مع أطباء جدد لخدمة المواطنين.وتيسيرًا على المنتفعين بالتأمين الصحي من الموظفين الحكوميين من أصحاب الأمراض المزمنة وتنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بخصوص الاجازات الخاصة بهم تم الاتفاق مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة بتجميع بطاقات الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة وإرسال البطاقات الصحية لإصدار القرار بأحقيته في الإجازة من عدمه وذلك منعًا للزحام والاختلاط.