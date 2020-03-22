العثور على جثة شاب بنهر النيل بملوي

عثر أهالي قرية قلندول، التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، على جثة شاب وجدت طافية على مياه النيل، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ملوي العام.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول جثة لشاب غريق.انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب في نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث، ويرتدي ملابسه كاملة وهي عبارة عن بنطلون وتيشيرت، وهناك احتمالية لوجود آثار خنق حول الرقبة، وتواصل مباحث مركز شرطة ملوي جهودها لكشف هوية صاحب الجثة، ومن وراء الواقعة.