الأردن يحذر من فيضان سد «كفرنجة» للمرة الأولى في تاريخه

حذر الأردن من فيضان المياه في سد «كفرنجة- عجلون» للمرة الأولى في تاريخه، خلال الساعات القليلة المقبلة، تجاه وادي كفرنجة.ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد- الأردنيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مطالبا بضرورة متابعة موقع الوزارة أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها، مشددا على أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتعامل مع الأمر.