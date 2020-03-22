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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى النمسا إلى 3026

الأحد 22/مارس/2020 - 11:38 ص
كورونا
كورونا
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النمسا، اليوم الأحد، إلى 3026 حالة تركز معظمها في مدينة تيرول القريبة من الحدود الإيطالية.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية- في بيان اليوم- أن الزيادة في أعداد المصابين بلغت 13٫6% مقارنة باليوم السابق، والذي سجل 2666 حالة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 626 إصابة في تيرول، و606 حالات في النمسا العليا، و422 في النمسا السفلى، و369 في فيينا، وفي ستيريا 393، وفورارلبرغ 249، وسالزبورغ 209، وكارينثيا 98، وبورغنلاند 54.. لافتة إلى إجراء 21368 اختبارًا طبيا حتى الآن، فيما شُفيت 9 حالات.

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