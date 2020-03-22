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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري: التعامل مع البشر أصبح كالنار في الهشيم بسبب «كورونا»

الأحد 22/مارس/2020 - 11:34 ص
سمير عنتر
سمير عنتر
ياسمين عباس
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قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، إن الانتشار العالمي الحالي لفيروس كورونا يطلق عليه "جائحة" تأخذ في طريقها عددًا من القارات، مشيرًا إلى أن الفيروس ليس مرضًا جلديًا، كما أنه ينتقل عن طريق الرذاذ والقبلات والتلامس.

وأضاف سمير عنتر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، أن التعامل مع البشر في ظل فيروس كورونا هو وسيلة لانتشار النار في الهشيم وتفاقم حدته، لافتًا إلى أن بؤرة انتشار الفيروس بدأت في ووهان الصينية، ومن ثم امتدت إلى جنوب شرق آسيا واليابان ومن بعدها الهند حتى إيران.

وأكد استشاري الحميات والأمراض المعدية، أن الشعب الإيطالي مارس الاستهتار والتساهل بفيروس كورونا، وهو ما أدى بدوره لتلقيه ضربات عنيفة وحالات وفاة وإصابات، تجاوزت أرقامًا مرعبة، مشيرًا إلى أن العوامل البشرية كانت أقوى من الطفرات التكنولوجية والطبية التي توجد في الدول الأوروبية.

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