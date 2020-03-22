«تحيا مصر» يوضح كيفية التبرع لمكافحة «كورونا» (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن محور مواجهة الكوارث والأزمات أحد المحاور التي يرتكز عليها الصندوق منذ تأسيسه.وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود صندوق تحيا مصر ساعد في توفير علاج فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن نفس الفكرة تم تطبيقها خلال عام 2016م لمواجهة السيول في قرى الإسكندرية والبحيرة وتطوير البنية التحتية لها.وتابع أن وجود الوعاء المالي في صندوق "تحيا مصر" يجعله يوفر المبلغ المناسب في الوقت المناسب لنجدة المواطنين، مؤكدًا أن صندوق "تحيا مصر" يقبل التبرعات على رقم 037037 لمواجهة فيروس كورونا.وأكد أن التبرع بالجنيه يفرق كثيرًا، وهناك أكثر من مليون طالب تم الكشف عليهم، من خلال التبرع، وأكثر من أسرة تعيش في منزل خاص بها من خلال التبرع.