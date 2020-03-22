روسيا: إعادة 3889 مواطنًا من 9 دول بسبب كورونا

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية عن إعادة 3889 مواطنا روسيا من 9 دول في العالم خلال يوم واحد.وذكرت وكالة النقل الجوى- في بيان اليوم الأحد- أن المواطنين الروس أُعيدوا من البلدان الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، موضحة أن هذه البلدان هي: بلغاريا والمجر وإندونيسيا وإسبانيا وقبرص والبرتغال وصربيا وفرنسا والجبل الأسود.وأضاف البيان أن شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" ستقوم بست رحلات إلى عدد من الدول حتى 23 مارس الجاري، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الروسية "أورال" ستقوم برحلتين لنقل 361 مواطنا روسيا من قيرغيزستان.