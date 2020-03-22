فلسطين: الإجراءات والتدابير الاحترازية الجديدة في مصلحة الشعب

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الإجراءات والتدابير الاحترازية الجديدة التي تتخذها الحكومة تصب في مصلحة أبناء الشعب، والحفاظ على سلامتهم، ومنع تفشي فيروس (كورونا).وقال ملحم- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن رئيس الوزراء محمد اشتية، يترأس ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك لبحث سبل منع تفشي الفيروس والقضاء عليه.وكان ملحم، قد أعلن، مساء أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله، قادمة من تركيا، ما رفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 53 حالة، تماثلت 17 منها للشفاء.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت 4 فلسطينيين عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "دوتان" جنوب غرب جنين، اليوم الأحد.