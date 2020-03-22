ضبط عاطلين لفرض الإتاوات على سائقي القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عاطلين يقومون بفرض الأتاوات بمواقف شبرا الخيمة على السائقين؛ لتحقيق مكاسب غير شرعية.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية يفيد ضبط كلٍ من "ع.ع" 32 سنة، حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بمنطقة موقف مسطرد المؤسسة بدون وجه حق وبحوزته مبلغ 85 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.كما تم ضبط "ك.ا" 39 سنة، عاطل السابق اتهامه في القضية 7384 لسنة 2009 جنح قسم روض الفرج مخدرات حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بمنطقة موقف بهتيم المؤسسة بدون وجه حق وبحوزته مبلغ 55 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات.