إسرائيل تحتجز 4 فلسطينيين عند حاجز عسكرى فى جنين

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 فلسطينيين عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "دوتان" جنوب غرب جنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز المقام على أراضي بلدة يعبد والرابط بين محافظتي جنين وطولكرم، احتجزوا 4 شبان لم تعرف هويتهم بعد، وشرعوا بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.