إسرائيل تحتجز 4 فلسطينيين عند حاجز عسكرى فى جنين
الأحد 22/مارس/2020 - 11:28 ص
أ ش أطباعة
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 4 فلسطينيين عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "دوتان" جنوب غرب جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز المقام على أراضي بلدة يعبد والرابط بين محافظتي جنين وطولكرم، احتجزوا 4 شبان لم تعرف هويتهم بعد، وشرعوا بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز المقام على أراضي بلدة يعبد والرابط بين محافظتي جنين وطولكرم، احتجزوا 4 شبان لم تعرف هويتهم بعد، وشرعوا بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.