16 محضرًا بغرامة 10 آلاف جنيه لمحلات زفتى

قال المحاسب أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، إن الحملات على المحلات وقاعات الأفراح والمقاهي مستمرة كل يوم، وذلك لتنفيذ قرار الغلق منذ الساعة السابعة مساء، بناء على التعليمات الواردة من مجلس الوزراء وديوان عام محافظة الغربية.وأضاف رئيس المدينة- في بيان له اليوم- أنه تم تحرير 16 محضر غرامة بمبلغ 10 آلاف جنيه، أمس، للمخالفين تعليمات الغلق، كما تم رفع جميع الشيش داخل الكافيهات والمقاهي، موضحا أن معظم أصحاب المحلات على وعي تام بهذه القرارات وقاموا بغلق المحلات من أنفسهم في تمام الساعة السابعة.شارك في الحملة العميد عمرو خلف، مأمور قسم شرطة زفتى، والنقيب عبد الحكيم درويش معاون المباحث، النقيب علاء شرف والنقيب وليد سلطان، مجاهد الدرف، نائب رئيس المدينة، وعدد كبير من موظفي مجلس مدينة زفتى.