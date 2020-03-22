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محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفيد حسن البنا يثير الجدل بتصريحاته حول كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:25 ص
طارق رمضان
طارق رمضان
أمينة ذكى
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قال هاني رمضان، مدير المركز الإسلامي في جنيف والشقيق الأكبر لطارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة حسن البنا، إن الزنا والنفاق هما سبب انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلته مجلة لوبوان الفرنسية اليوم الأحد.

وسخرت المجلة الفرنسية، من تركيز هاني رمضان، مدير المركز الإسلامي في جنيف والأخ الأكبر لطارق رمضان، على الصين في تفشي أزمة كورونا، حيث قال إن اضطهاد الصين للأويجور، وهم أقلية مسلمة، دون أن يرفع المجتمع الدولي إصبعه كان سببا في ظهور فيروس كورونا، كعقاب الهي لهم، وقال في خطبة متلفزة أن هذا "المخلوق الصغير" في إشارة إلى فيروس كورونا شكك في "الوجود المطلق للإمبراطورية الوسطى" في إشارة إلى الصين.

وقالت المجلة الفرنسية أن هاني رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، لا يخفي عضويته في جماعة الإخوان، على عكس شقيقه طارق، ففي سبتمبر 2002، نشر عمودا في لوموند الفرنسية بعنوان "الشريعة التي أسيء فهمها"، وأوضح فيها أن الرجم "شكل من أشكال التطهير"، وبالإشارة إلى فيروس الإيدز، أكد أن "أولئك الذين يظهرون سلوكًا منحرفًا هم فقط من يتعرضون للعقاب"، مضيفًا: "هل الموت البطيء لمريض الإيدز أقل أهمية ممن يموتون بالرجم ؟"، كما تم طرده منصبه كأستاذ للغة الفرنسية في كلية بجنيف بسبب مثل هذه الأفكار.

وفي الآونة الأخيرة، في أغسطس 2016، دعا هاني رمضان، إلى مدرسة في جنيف للتحدث عن رهاب الإسلام والنساء المحجبات باعتبارهم "لآلئ محمية من قذائف".

جدير بالذكر أن رمضان مُنع بالفعل من الإقامة في فرنسا من عام 1997 إلى عام 2001، حيث صدر قرار ضد هاني رمضان في أبريل 2017 بمنعه من دخول الأراضي الفرنسية، من قبل وزارة الداخلية الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو في قائمة الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم بسبب الاشتباه في محاولتهم ارتكاب أو تسهيل أو تمويل أعمال إرهابية.

واستنكرت المجلة الفرنسية كيف يتحدث هاني رمضان عن الزنا واخيه الاصغر طارق رمضان، اتهم بارتكاب أربع عمليات اغتصاب في فرنسا، ومنذ بداية هذه القضية في أكتوبر 2017، فلم يتوقف هاني رمضان، الذي يدعو مع ذلك إلى الرجم على الزناة، عن الدفاع عن شقيقه.

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