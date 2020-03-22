رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة من أجل ضحايا كورونا وأسرهم

الأحد 22/مارس/2020 - 11:24 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
طباعة
دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد، إلى الصلاة من أجل هؤلاء الذين يفارقون الحياة وهم بمفردهم دون أن يتمكنوا حتى من قول كلمة وداع لأحبائهم بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا بدأ صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، والتي تلاها من بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، بالقول إنه "في هذه الأيام، نسمع أخبار عن عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يموتون.. يموتون وهم بمفردهم.. بدون أن يتمكنوا من وداع أحبائهم".

وقال البابا: "دعونا نفكر فيهم ونصلي من أجلهم، من أجل أسرهم أيضا، الذين لا يمكنهم مرافقة أحبائهم في تلك الرحلة. نصلي بشكل خاص من أجل الموتى وأسرهم".

يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مثل صلاة التبشير الملائكي، يوم الأحد، والمقابلة البابوية العامة، يوم الأربعاء، مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الإنترنت.

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من تفشي كورونا

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

إيطاليا تسجل أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد بـ800 حالة

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس 4 نشروا مقاطع خلال اعتدائهم على المواطنين بالمقطم

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

تقنية جديدة لاكتشاف الأغذية الفاسدة

زلزال قوته 5.3 درجة يضرب كرواتيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
المزيد

الثقافة

«مثخنًا بكلماتي».. مجموعة جديدة للشاعر موفق نادر

الثقافة السورية توقف جميع فعالياتها بسبب كورونا

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

انطلاق حملة «الزم بيتك» لمؤسسة المرأة المصرية والإفريقية لمواجهة كورونا