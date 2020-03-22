بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة من أجل ضحايا كورونا وأسرهم

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد، إلى الصلاة من أجل هؤلاء الذين يفارقون الحياة وهم بمفردهم دون أن يتمكنوا حتى من قول كلمة وداع لأحبائهم بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).وذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا بدأ صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، والتي تلاها من بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، بالقول إنه "في هذه الأيام، نسمع أخبار عن عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يموتون.. يموتون وهم بمفردهم.. بدون أن يتمكنوا من وداع أحبائهم".وقال البابا: "دعونا نفكر فيهم ونصلي من أجلهم، من أجل أسرهم أيضا، الذين لا يمكنهم مرافقة أحبائهم في تلك الرحلة. نصلي بشكل خاص من أجل الموتى وأسرهم".يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مثل صلاة التبشير الملائكي، يوم الأحد، والمقابلة البابوية العامة، يوم الأربعاء، مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الإنترنت.