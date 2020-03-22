سمية الخشاب لجمهورها: «أرجوكم اقعدوا في البيت» (فيديو)

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناشد جمهورها الالتزام والبقاء في منازلهم، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وعلقت الخشاب على الفيديو، قائلة: "أرجوكم اقعدوا في البيت، أرجوكم تحبوا عيلتكم وتحبوا نفسكم، وحبوا بلدكم، مش عاوزين الوباء ده ينتشر، ومش عاوزين الموضوع يبقى صعب، ويتقال علينا إننا شعب غير ملتزم، وفوضوي، إحنا أثبتنا للعالم كله إننا أقوى شعب وأجمد شعب في المواقف الصعبة بنبقى بجد".كانت سمية الخشاب، طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، حيث نجحت في تحقيق نسب مشاهدة عالية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".