برلماني: تطبيق نظام التعليم عن بعد اختبار حقيقي لمنظومة الرقمنة في مصر

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن تطبيق نظام التعلم عن بعد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء كشهادة نجاح تؤكد انتصار مصر فى معركة الرقمنة التي يعتبرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة ملحة في قائمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض مصر، وذلك لقدرتها على المساعدة في حل المشكلات، ولدورها المؤثر في ضبط الأداء والسرعة.وأوضح في بيان له، أننا في هذه التجربة وجدنا أننا أمام نظام تعليمي صارم وجاد ومنظم للغاية بفضل البنية الأساسية التي تعمل عليها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي منذ سنوات، وكان فيروس كورونا هو التحدي الأول الحقيقي أمام هذه البنية، وسينجح فيه الجميع، حيث الالتزام الشديد بمواعيد بث المحاضرات، والأحاديث والمناقشات المتبادلة مع الأساتذة وطرح الأسئلة وتلقي إجاباتها على الفور، بالإضافة إلى نظام الامتحان الجديد.وأشار إلى أن الدولة المصرية لطالما رأت في التحول الرقمي الحل لكثير من مشكلات التنمية، ويعزز استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في كافة المجالات، مضيفا أنها استخدمت وسائل وبدائل مختلفة أتاحتها الرقمنة لضمان وصول الخدمات التعليمية بسهولة ويسر لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، للحفاظ على مستواهم التعليمى للأبناء خاصة مع بدء العد التنازلي لامتحانات نهاية العام.