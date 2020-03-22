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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حجازي يحدد مع مستشارى المواد الدراسية معايير البحث لطلاب النقل

الأحد 22/مارس/2020 - 11:18 ص
رضا حجازى
رضا حجازى
نورهان عبدالرحمن
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قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير، يعقد اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، مع مستشارى المواد الدراسية، لتحديد معايير البحث لطلاب النقل بعد اعتماده بديلًا للامتحانات التقليدية.

وأكد المصدر، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع كيفية اختيار الطالب لموضوع البحث فى كل مادة وآلية إعداده وكم صفحة يكتبها الطالب ونتيجة البحث وما يتطلبه من المنهج، وهل سوف يشمل جميع موضوعات الترم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت آليات عقد امتحان الترم الثاني لطلاب النقل والشهادات العامة، موضحة أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)، علي أن يقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، وطالبت أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

وحددت أنه لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثاني الإعدادي، لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهران من اليوم.

وفيما يخص الشهادات العامة، أوضحت الوزارة لا مساس بموعد امتحانها بشكلها التقليدي المعتاد.

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