محلية البرلمان تطالب بوضع مهمة جمع القمامة على أولوية الاهتمام

طالب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جميع المحافظين وقيادات الوحدات المحلية ورؤساء الهيئات الخدمية بتعديل الخطط التنفيذية ووضع أعمال النظافة وجمع القمامة على رأس الأولويات، مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتلك الأعمال، وانتهاز فترة وفرصة انخفاض الكثافات المرورية والإغلاق المبكر للمحال العامة بأنواعها لتكثيف الجهد المبذول فى تحسين كفاءة جمع القمامة ونظافة الشوارع. لتفادي الإصابة بفيروس كورناوتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "كما نطالب وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق ومعاونة فرق القوات المسلحة فى أعمال التطهير والتعقيم والمكافحة من خلال تكليف الإدارات المتخصصة بالوحدات المحلية للتعاون المخطط".