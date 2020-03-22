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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: «كولونيا 555» فى 11 مجمعًا استهلاكيًا قريبًا

الأحد 22/مارس/2020 - 11:17 ص
التموين
التموين
نرمين محمود الدهان
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كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت إعادة إنتاج منتجات قسمة والشبراويشى، ومنها كولونيا 555، من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، لإعادة توزيعها في الأسواق كأحد أبرز المطهرات في السوق.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه سيجري توفيرها داخل المجمعات الاستهلاكية بشكل عاجل، لافتا إلى أنها تعد أعلى نسبة تركيز للكحول، وتصل في بعضها إلى 90%.

وأوضح أن شركة السكر للصناعات التكاملية تعد أكبر منتج للكحول في مصر.

وأوضح كمال أن المنتجات العطرية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تباع في المعارض التالية:

1 - معرض قصر النيل (33 شارع قصر النيل)
2 - معرض الموسكي (ش بور سعيد)
3 - معرض الحسين
4 - معرض باب الشعرية ( ش بورسعيد )
5 - معرض الجيزة ( ش البحر الأعظم )
6 - معرض أسيوط (عمارة الأوقاف بجوار المحطة)
7 - معرض المنصورة (طرول الجديدة ش الإمام الشافعي المنصورة)
8 - معرض صلاح سالم (30 صلاح سالم بالإسكندرية)
9 - معرض أحمد عرابي (أحمد عرابي بالإسكندرية)
10 - معرض الحرية (17 طريق الحرية بالإسكندرية)
11 - معرض التحرير (ش البوستة بالإسكندرية)
12- الأسواق التجارية بمصانع الشركة
14- بالصيدليات
15- مصانع العطور والخلاصات- مدينة الحوامدية- محافظة الجيزة

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