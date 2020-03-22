«الرقابة المالية» تدعم المتضررين من كورونا بـ250 مليون جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من فوائضها لدعم مجهودات الدولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.وافق مجلس إدارة الهيئة المساهمة، منذ قليل، على التبرع بـ250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة؛ وذلك دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا، والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.ويأتي ذلك إيمانا من الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة وتأمل الهيئة أن تحذو مؤسسات الدولة التي لديها فوائض حذوها في سبيل حشد جميع الإمكانيات والجهود لدى الجهات المختلفة؛ لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.