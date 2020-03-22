«المركزي» يكشف تفاصيل قواعد تأجيل الاستحقاقات الائتمانية

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا توضيحيًا للبنوك بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.وقال المركزي إن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا مع بداية صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع اخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.وشدد المركزي على سريان التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أوغير المنتظمين من الأفراد والشركات شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وعملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.وأوضح أن تسهيلات الأفراد تتضمن القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية بغرض شراء السيارات، والقروض العقارية للاستخدام الشخصي، ولا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجددية التي تم منحها اعتبارا من صدور القرار، مع التزام البنك بعدم فرض اي عوائد على التأجيل.