هانى الناظر: الغرغرة بماء وملح لقتل كورونا «افتكاسة» (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه يفضل ارتداء قفازات أثناء التعامل في الأوراق النقدية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا.وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغرغرة بماء وملح لقتل فيروس كورونا "افتكاسة مصرية"، وليس موجودا في الكتب العلمية، مشددا على أهمية تناول الموالح لأنها ترفع المناعة.وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية: "كلوا طبق سلطة خضراء يوميا، وبرتقال، وليمون، ويوسفي"، ناصحا المواطنين تناول ملعقة زيت زيتون قبل الغذاء لرفع المناعة.