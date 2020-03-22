التشيك.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1047 حالة

أعلنت وزراة الصحة فى التشيك، صباح اليوم الأحد، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 1047، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت الحكومة التشيكية، فرضت خلال الأيام الماضية، قيودا على الحركة فى كافة أرجاء البلاد حتى 24 مارس، تجنبا لانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع.وطالب رئيس الحكومة أندريه بابيش، المواطنين فى جميع أنحاء البلاد بعدم مغادرة منازلهم إلا للعمل أو الطوارئ، متابعا: "قد تفرض عقوبات تصل إلى 3 ملايين كرونة تشيكية على الانتهاكات ومخالفة القانون".