المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي 8.6 أشهر واردات سلعية

بلغ صافي رصيد الاحتياطي الأجنبي 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2020، بما يغطي 8.6 أشهر واردات سلعية، طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.ولفت التقرير إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع بنحو مليار دولار بمعدل 2.3% خلال الفترة يوليو-فبراير 2019-2020،وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 44.6 مليار دولار بنهاية يناير 2020، بزيادة 0.8 مليار دولار، بينما انخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 2.3 مليار دولار لتبلغ نحو 9.6 مليار دولار بنهاية يناير 2020.