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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دفاع البرلمان» تشيد بإجراءات الدولة الوقائية لمواجهة «كورونا»

الأحد 22/مارس/2020 - 10:14 ص
أشرف جمال
أشرف جمال
عائشة حسن
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أشاد النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تعكس الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.

وطالب وكيل دفاع النواب في بيان له، اليوم، القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية الأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنين المسئولية واستكمال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية.

ووجه وكيل لجنة الدفاع، الشكر للقوات المسلحة التي قامت بدورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدولة شاملة المؤسسات التعليمية والشوارع لحماية أبناء الوطن.

ولفت وكيل دفاع النواب، إلى أن قوات الشرطة قامت بدورها على أكمل وجه في تطبيق قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية في السابعة مساء وساهمت في تقليل التجمعات منوها بأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها دور كبير في انحسار أرقام المرض، مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات الوقائية بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية البلاد والعباد.

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