7 إصابات جديدة بكورونا في العراق
الأحد 22/مارس/2020 - 10:13 ص
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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - أن الإصابات الجديدة ترفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد إلى 54 حالة.
وكانت الوزارة أعلنت - أمس - 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة السليمانية، وكلها نتائج للفحوصات التي تم إجراؤها أول أمس الجمعة وهي 178 فحصًا موزعًا على أربيل (27 فحصًا)، والسليمانية (64 فحصًا)، ودهوك (87 فحصًا).
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - أن الإصابات الجديدة ترفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد إلى 54 حالة.
وكانت الوزارة أعلنت - أمس - 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة السليمانية، وكلها نتائج للفحوصات التي تم إجراؤها أول أمس الجمعة وهي 178 فحصًا موزعًا على أربيل (27 فحصًا)، والسليمانية (64 فحصًا)، ودهوك (87 فحصًا).