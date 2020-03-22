7 إصابات جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - أن الإصابات الجديدة ترفع مجموع الإصابات بكورونا في البلاد إلى 54 حالة.وكانت الوزارة أعلنت - أمس - 6 إصابات جديدة جميعها في محافظة السليمانية، وكلها نتائج للفحوصات التي تم إجراؤها أول أمس الجمعة وهي 178 فحصًا موزعًا على أربيل (27 فحصًا)، والسليمانية (64 فحصًا)، ودهوك (87 فحصًا).