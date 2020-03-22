خامنئي: عرض أمريكا مساعدتنا في مواجهة كورونا «أمر غريب»

قال الزعيم الإيراني الأعلى "آية الله" علي خامنئي، اليوم الأحد، إن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد أمر غريب.وأضاف خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون: "عرض الأمريكيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس، وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا أن أمريكا هي التي أوجدت هذا الفيروس، فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصا في سبل مكافحتهم للفيروس".وتابع قائلا: "إيران لديها القدرة على تخطي أي أزمة بما يشمل تفشي كورونا".