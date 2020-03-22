«خارجية الأردن»: سفاراتنا بالخارج مستعدة لدعم رعاياها

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن سفارات بلاده على استعداد تام لتقديم الخدمات المطلوبة للأردنيين في الخارج وعلى مدار الساعة.وأضاف الصفدي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد - أن الوزارة أعلنت أرقام هواتف إضافية، للتواصل مع المواطنين الأردنيين في الخارج لتقديم الخدمات الممكنة لهم.وشدد الوزير الأردني على رعايا بلاده بالخارج ضرورة الالتزام بتعليمات الدول الموجودين فيها والتواصل مع السفارات على الأرقام المعلنة، وأرقام مركز العمليات بالوزارة.