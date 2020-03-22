زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب كرواتيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، كرواتيا؛ مما تسبب في أضرار واسعة النطاق وذعر بين السكان.وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (إي إم إس سي)، وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، إن الزلزال ضرب منطقة واسعة شمالي العاصمة زغرب عند الساعة 6:23 صباحا اليوم بالتوقيت المحلي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في البداية.من جانبهم، قال شهود عيان، إن العديد من المباني تشققت جدرانها وتضررت أسطح المنازل، فيما كانت شوارع وسط المدينة مليئة بالحطام.