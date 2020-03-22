الأسهم الكبرى تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

صعدت مؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، مدعمومة بالأنباء الإيجابية حول تدخل البنوك لشراء أسهم بـ 3 مليارات جنيه، فضلا عن اعتزام دخول صندوق حماية المستثمر بشراء نحو 10 % من قيمته فى أسهم مفيدة بالسوق.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 3.66 %، بما يعادل 338 نقطة ليصل إلى مستوى 9544 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنحو طفيف بلغت نسبته حوالي 16. 0%، بما يعادل 1.36 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 841 نقطة، ما يشير إلى دخول السيولة فى الأسهم الكبرى المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة.وجرى التعامل بالمستهل على نحو 4.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 516 صفقة شراء وبيع، بقيمة بلغت نحو 13.7 مليون جنيه.